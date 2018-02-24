Собянин поделился информацией о реконструкции СК «Лужники»

Вчера, 19:25

В своем Twitter мэр Москвы Собянин поделился информацией по поводу реконструкции спортивного комплекса «Лужники». По его словам, планируется построить теннисный корт, бильярдный и тренажерный зал, бассейн и детский клуб.

СК «Лужники» занимают площадь более 145 га. Все любители спорта, и взрослые, и дети, могут выбрать то, что им по душе.

Напомним, что реконструкция комплекса началась еще в 2014 году после того, как стало известно о проведении в нем чемпионата мира по футболу 2018. Планируется увеличить количество мест и расположение трибун: теперь, они находятся ближе к центру поля.

Также обновления затронут территорию вокруг спортивного комплекса, где будут возведены зоны для отдыха и занятий спортом на воздухе.

Работы по возрождению комплекса планируют закончить к 2020 году.

Известно, что это место служит также для проведения масштабных концертов эстрадных звезд.