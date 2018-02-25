В Сеть попало видео спасения росомахи в Никеле

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В Сеть попал новый интересный ролик. Видео спасения росомахи в Никеле запечатлел Дима Олюхов. Животное попало в ловушку. Однако ей удалось остаться живой и невредимой.

Дима Олюхов поделился с пользователями социальной сети «ВКонтакте» роликом спасения росомахи. Видеозапись набирает популярность среди юзеров. Также отличительной чертой ролика является вызволение животного из ямы, которая образовалась в результате работ в шахте. Росомаху спасли двое горняков.

Водителю экскаватора пришлось частично закопать горную выработку, чтобы позволить животному сбежать. К слову, росомаха - это хищное млекопитающее семейства куньих, единственный представитель рода Gulo (в переводе с латинского «обжора»). Имеются два подвида: Gulo gulo gulo (Евразия) и Gulo gulo luscus.