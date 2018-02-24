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Путин на цепи: В Москве начали продавать необычные дамские сумочки

Вчера, 17:26

«Владимир Владимирович теперь на цепи», - такая реакция у публики от прошедшей в одном из бутиков Москвы презентации новой коллекции. Создатели предположили, что она может заинтересовать настоящего патриота РФ, как сообщает VladTime.

Такая коллекция появилась в бутике Russian Fashion Roots. У клатчей форма книги с определённым названием, восхваляющим персону Владимира Путина, а также фотографией его самого. Авторы идеи – Ася Рязанкина и Марта Дума. На презентацию пригласили многих российских артистов. Некоторые из них поделились своим мнением об оригинальных сумочках в социальных сетях. Например, актриса и телеведущая Эвелина Блёданс засомневалась, носила бы такой аксессуар или нет, поинтересовавшись этим у поклонников.

Подписчики расценили идею сумок с Путиным неоднозначно. Одни отмечают, что это действительно очень патриотично и хочется обязательно купить, а другие подчёркивают, что дизайнеры перегнули палку.


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