В школах Карелии ввели пропускной режим

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В Карелии в школах ввели пропускной режим. Сделано это было в целях безопасности. Новое постановление местного правительства вступит в силу, начиная с первого марта.

С первого марта всем родителям для входа в школы Костомукши, в которых обучаются их дети, нужно будет заранее предупредить об этом классного руководителя ребёнка. Кроме этого, вахтёр потребует для проверки паспорт. Абсолютно все посещения будут записываться в специальный журнал посещений.

Только для родителей первоклассников был сделан ряд послаблений. В частности, они смогут первые полгода забирать и провожать детей в школу без предупреждения классного руководителя. Людей также будут вносить в специальные списки, которые будут на хранении у вахтёра.