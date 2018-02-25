96-летняя бабушка из Белгорода полетала в аэротрубе в Москве

Сегодня, 00:30

96-летняя бабушка-рекордсменка, а также ветеран Второй мировой войны, Мария Колтакова из Белгорода приехала в Москву. В российской столице она испытала себя в аэротрубе.

Стоит отметить, что свой очередной рекорд Мария Колтакова установила на скоростной трассе одного из автокомплексов. Бабушка проехала пять кругов, находясь за рулём девятисильного карта с двигателем Honda. Её лучший результат составил 46 секунд за один круг. За плечами 96-летней старушки прыжок с высоты в четыре тысячи метров с парашютом, а также другие не менее впечатляющие достижения.

Когда Марию Колтакову попросили попозировать для фотографий, она подняла руки и в шутку сказала, что сдаётся без боя.

Однако в ежедневной жизни, когда прессы рядом нет, пожилая женщина никогда не сдаётся. Именно полёт в московской аэротрубе стал для неё попыткой установить новый, девятый по счёту рекорд.