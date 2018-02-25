VistaNews.ru


96-летняя бабушка из Белгорода полетала в аэротрубе в Москве

Сегодня, 00:30

96-летняя бабушка-рекордсменка, а также ветеран Второй мировой войны, Мария Колтакова из Белгорода приехала в Москву. В российской столице она испытала себя в аэротрубе.

Стоит отметить, что свой очередной рекорд Мария Колтакова установила на скоростной трассе одного из автокомплексов. Бабушка проехала пять кругов, находясь за рулём девятисильного карта с двигателем Honda. Её лучший результат составил 46 секунд за один круг. За плечами 96-летней старушки прыжок с высоты в четыре тысячи метров с парашютом, а также другие не менее впечатляющие достижения.

Когда Марию Колтакову попросили попозировать для фотографий, она подняла руки и в шутку сказала, что сдаётся без боя.

Однако в ежедневной жизни, когда прессы рядом нет, пожилая женщина никогда не сдаётся. Именно полёт в московской аэротрубе стал для неё попыткой установить новый, девятый по счёту рекорд.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.