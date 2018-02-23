В Ульяновске голые девушки станцевали в День защитника Отечества

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В День защитника Отечества молодые девушки презентовали танец в обнаженном виде на территории Ульяновска. Такой специфической «клубничкой» они поздравили всех мужчин в России с 23 февраля.

Хотя в Ульяновске в настоящее время мороз и снег, эта непогода не стала преградой для местных девушек, которые красиво поздравили всех мужчин с праздником 23 февраля. Компания жительниц Ульяновска вышла на улицу совершенно без верхней одежды, практически обнаженными. На телах девушек были надеты одни лишь миниатюрные купальники. Они дружно оформили зажигательный танец, который посвятили Дню защитника Отечества.

Именно такой подарок, по мнению гламурных девиц, станет настоящим достойным сюрпризом для всех бывших и будущих защитников Родины. Ролик был опубликован в интернете. После многочисленного просмотра многие пользователи написали, что девушки очень рисковали подхватить простуду из-за переохлаждения на морозе, но видно, что самих танцовщиц это обстоятельство не напугало.