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В Волгограде сталкеры показали заброшенную воинскую часть

Сегодня, 21:44

В Волгограде сталкеры посетили заброшенную воинскую часть в День защитника Отечества. В интернете пользователи также смогли вести просмотр сюжета, который получил название «Тени из прошлого».

На территории Авиагородка в Волгограде есть заброшенный военный объект, где ранее располагалась боевая часть. Именно здесь побывали 23 февраля местные сталкеры. Когда-то этому учреждению был присвоен определенный номер 32383, который указывали солдаты на конвертах к своим родным, проходя здесь срочную службу.

В настоящее время все здесь заросло травой и кустарником, превратив это столь важное место в обычную чащу. Хотя сами строения не развалены, большинство из них в аварийном состоянии. Сталкеры зафиксировали на видео старые казармы, солдатскую столовую, админкорпус части со штабом. Все непригодно для эксплуатации и только сохраняет память минувших дней. Потому-то сталкеры и назвали ролик «Тени из прошлого».


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