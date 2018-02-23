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Соловьев сообщил подробности драки Норкина и Суворова в прямом эфире НТВ‍

Сегодня, 20:54

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев озвучил подробности драки в прямом эфире программы "Место встречи" на НТВ. На глазах публики Дмитрий Суворов и Андрей Норкин устроили потасовку.

Соловьев отметил, что оппоненты не имели права выяснять отношения в прямом эфире, конечно если это не была постановка. Норкин и Суворов должны были обсудить разногласия после эфира, а не устраивать на программе "Место встречи" ринг для бокса.

Соловьев отметил, что перепалка Норкина и Суворова стала причиной бурного обсуждения, однако изначально при зрителях она должна была окончиться словесными баталиями, а не рукоприкладством. Стоит отметить, что причиной драки стало обсуждение ситуации на Донбассе.


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