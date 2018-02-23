В Кремле с речью выступил отец погибшего в Сирии летчика Филипова

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В Кремле Владимир Путин торжественно поздравил всех причастных к празднику Дня защитника отечества. Отец погибшего летчика в Сирии Романа Филипова выступил с речью. Николаю Филипову была передана посмертная звезда Героя России, адресованная Роману Филипову.

В Кремле президент России поздравил всех причастных к празднику 23 февраля Дня защитника Отечества. На официальной церемонии Владимир Владимирович вручил отцу погибшего в Сирии летчика посмертную награду. Так, Николай Филипов благодарственно принял звезду Героя России и поблагодарил за то, что о подвиге его сына не забыли.

«Только теперь я понял, сколько у Романа друзей. Нас поддерживают незнакомые нам люди со всех регионов страны. Спасибо всем за это», – подытожил отец Филипова.

Вся страна по-настоящему пережила утрату летчика. После этого героического поступка военного семью погибшего решили поддержать многие россияне.