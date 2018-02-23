В Москве к концу года появятся четыре новых подстанции скорой помощи

Сегодня, 20:10

Четыре новые подстанции скорой помощи появятся в Москве до конца текущего года. Это сообщение появилось на официальном сайте администрации столицы России.

Градоначальник Москвы Сергей Собянин сообщил на своей персональной интернет-странице в социальной сети о местах, где будут организованы новые подстанции экстренной медицинской помощи. В первую очередь это промзона "Котляково", на улицах Лётчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в посёлке Некрасовка.

Именно эти места выбраны одними из первых, так как есть множественные обстоятельства, которые обязывают власти Москвы организовать подстанции скорой. Кроме того, согласно разнарядке на 2018 год, в Москве планируют построить 15 учреждений, где медики будут принимать экстренные вызовы. Ведь в мегаполисе на дорогах множество заторов, которые не позволяют приехать скорой помощи на вызов за считанные минуты. Иногда это очень важно, особенно если на кону человеческая жизнь.