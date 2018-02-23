VistaNews.ru


Автомобилисты Челябинска к 23 февраля выстроили танк из машин

Сегодня, 19:47

В Челябинской области автомобилисты пёстро поздравили жителей с Днём защитника Отечества. В Озёрске устроили необычный праздничный флешмоб, в которм приняли участие больше ста машин.

Автомобилисты построили свои транспортные средства в форме фигуры огромного танка и подписи под ним "23!". Затем все водители включили свои габаритные фонари. Необычное зрелище сопровождали фейерверками. Напоследок из "дула танка" появились несколько автомобилей, которые сигнализировали выстрелы. Расположение рядов машин корректировал квадрокоптер с видеокамерами, запущенный в небо.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.