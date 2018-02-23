Автомобилисты Челябинска к 23 февраля выстроили танк из машин

Сегодня, 19:47

В Челябинской области автомобилисты пёстро поздравили жителей с Днём защитника Отечества. В Озёрске устроили необычный праздничный флешмоб, в которм приняли участие больше ста машин.

Автомобилисты построили свои транспортные средства в форме фигуры огромного танка и подписи под ним "23!". Затем все водители включили свои габаритные фонари. Необычное зрелище сопровождали фейерверками. Напоследок из "дула танка" появились несколько автомобилей, которые сигнализировали выстрелы. Расположение рядов машин корректировал квадрокоптер с видеокамерами, запущенный в небо.