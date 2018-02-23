Пятигорский фрик Терешин «руки-базуки» поздравил мужчин с 23 февраля

Сегодня, 19:09

Фрик из Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся своими раздутыми от синтола верхним конечностям, решил поздравить мужчин с Днем защитника Отечества. Парень, с удовольствием выступающий в роли «сетевого сумасшедшего» пожелал ровесникам следовать его примеру.

Косноязычный Кирилл в очередной раз доказал, что в его положении лучше жевать, а не говорить. Парень запинаясь пожелал мужикам силы и много денег, а также посоветовал «дерзаться» и конечно же, качать «руки-базуки». Кроме того, Терешин призвал парней идти в армию, чтобы защищать родину, семью и всех жителей, вероятно имея в виду и себя любимого.

Пользователи с юмором отнеслись к праздничному выступлению «рук-базук». Они посоветовали Кириллу самому пойти в армию, чтобы своим видом повергать в ужас потенциального противника. Комментаторы ехидно замечали, что их «проняло до слез» поздравление фрика и теперь они знают, что будут запрещать своим детям, в первую очередь.