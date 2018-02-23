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В Москве волонтеров обучат к Чемпионату мира-2018

Сегодня, 18:06

В Москве стартует подготовка кадров к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году в России. Активисты увидят портрет городского помощника, получат полезные знания, которые пригодятся им во время чемпионата.

Около 250 волонтеров будут активно осваивать азы своего дела с 14 июня по 15 июля. В программе всероссийского обучения примут участие 11 городов страны. В столице процедурой обучения новичков будет опекаться ресурсный центр «Мосволонтер» Комитета общественных связей столицы.

Анонсируется организация интерактивной игры под названием «Чудесная Москва». Информация о полном списке образовательных мероприятий находится на сайте ресурсного центра.


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