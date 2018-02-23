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Роспотребнадзор предупреждает о вспышке сальмонеллеза в США

Сегодня, 17:43

Поступило предупреждение от службы федеральной защиты потребителей. Жителей предупреждают о том, что в 20 штатах США начались вспышки сальмонеллеза.

Граждан Российской Федерации призвали быть осторожными и учитывать этот факт при планировании поездок в Соединенные Штаты. Согласно информации вирусного центра США (CDC), к 16 февраля 2018 года в Штатах известно о 28 случаях заболевания сальмонеллезом. Расследование эпидемии показало, что причиной распространения вируса могло стать применение препарата «Кратом», который обладает наркотическим действием и является запрещенным в некоторых штатах Америки.

На данный момент заболевшие сальмонеллезом известны во многих городах Соединенных Штатов Америки. Также сообщалось еще о 100 заболевших сальмонеллезом в штатах Айова и Миннесота. Причиной стал вирусный салат.

Вчера, 22 февраля, Роспотребнадзор рассказал о вспышках кори в Европейских странах. Согласно последним данным, на данный момент известны 21 тыс. случаев заражения.

Эти данные увеличились в три раза, если сравнивать с предыдущим годом.


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