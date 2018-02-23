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Ради высокой раскрываемости будут арестовывать всех подряд

Сегодня, 17:00

В Сеть попала запись гневного обращения командира батальона вневедомственной охраны. Чтобы увеличить раскрываемость он приказывает подчинённым арестовывать всех подряд.

В социальной сети «ВКонтакте» на странице Mash опубликовано скандальное видео. На нём недовольный раскрываемостью командир в нецензурной форме обучает подчинённых задерживать и арестовывать всех подряд. «Вас научить как работать? Когда с меня начальник раскрываемость требовал, я брал бутылку, кидал в окно и какого-нибудь алкаша арестовывал. Типа он витрину разбил. Ну а как мне быть, как с начальством объясняться?», - говорил начальник. Чтобы не пришлось в будущем «краснеть» перед начальниками, командир приказывает батальону любым способом находить «преступников»: «Хоть убейте. Вам государство за что зарплату платит?».

В комментариях пользователи сети разделились на два лагеря. Первые прокомментировали видео в духе: «Ничего необычного», «Что-то новое что ли? Они всегда так раскрываемость повышают». Вторые не поверили и предположили, что видео — ненастоящее и выложено ради хайпа. Всего за 20 минут ролик набрал 18 тысяч просмотров.


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