В Липецке тяжелого питона пришлось перетаскивать четырем мужчинам

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В липецком террариуме в клетке двух огромных питонов решили провести ремонт. Работникам пришлось вчетвером переносить тяжелых питонов.

Недавно в террариуме питонов Каа и Тиграшки решили провести небольшой ремонт. На сайте Липецкого зоопарка можно увидеть информацию, что трехметровый питон-альбинос весит около восьмидесяти килограмм, а его тридцатикилограммовая подружка по кличке Тиграшка весит около тридцати. Питонов на сутки отсадили в клетки-переноски, чтобы можно было сделать ремонт в террариуме. После того, как помещение привели в порядок, змеиную пару вернули обратно в их постоянное логово.

Тяжелого мощного Каа сотрудникам зоопарка пришлось переносить вчетвером.