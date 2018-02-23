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«Не допустим массовых убийств»: Елизавета Боярская поддержала петицию против уничтожения бездомных животных

Сегодня, 15:47

Актриса Елизавета Боярская поддержала петицию против уничтожения бездомных животных перед Чемпионатом Мира по футболу в 2018 году в России. Артистка сделала репост записи актёра Даниила Козловского, где он подчёркивал, что «массовые убийства» - это не гуманно.

 В петиции говорится о том, что к Чемпионату Мира по футболу 2018 ведётся масштабная подготовка. Делаются различные правильные и нужные вещи, но далеко не всё можно отнести к таковым. Среди них выделение миллионов рублей для уничтожения бездомных животных, которые «мешают спортсменам». Козловский, а вместе с ним, соответственно, и поддержавшая эту петицию Боярская предлагают бороться с этим более гуманными методами. Например, отлавливать, проводить вакцинацию и стерилизацию.

Артисты отмечают, что финансовых средств на такое должно хватить. Люди же не должны быть равнодушными по отношению к братьям нашим меньшим, поскольку только так можно сделать «страну лучше», как сообщает VistaNews.


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