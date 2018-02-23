Собянин поздравил горожан с Днём защитника Отечества

Сегодня, 15:24

Московский мэр Собянин поздравил жителей столицы с Днём защитника Отечества. Торжественное сообщение градоначальник поместил на своей странице в Twitter.

"День защитника родины является международным праздником. Наша страна прошла не одну войну, а это ужасные испытания. Армия России давно неотъемлемая составная истории не только российского государства, но и каждого семейства", - сказано в его сообщении.

Следует отметить, что 23 февраля обьявили официальным выходным днём. Жители и гости столицы могут принять участие в 500 развлекательных мероприятиях. В кинотеатрах "Москино" бесплатно покажут фильмы про войну, а также бесплатной будет парковка с 23 по 25 февраля. Торжественный фейерверк в честь праздника будет запущен с шестнадцати площадок, главные из них это Поклонная гора и Лужнецкая набережная.