В День защитника Отечества рязанские гаишники поздравили водителей

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Сегодня, 23 февраля, в честь праздника сотрудники ГАИ в Рязане поздравили водителей и дарили им подарки. Также во время обычной проверки документов полицейские напомнили о вреде вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники государственной автоинспекции на двух постах ДПС в городе Рязани накануне Дня защитника Отечества в кооперации с «Новое радио Рязань» поздравили всех водителей мужского пола с наступившим праздником. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. Как обычно, сотрудники ДПС провели стандартную проверку документов водителей, не забыв упомянуть о вождении в стадии алкогольного опьянения и об уважении к другим участникам дорожного движения. Водители города также подчеркнули, что в процессе проверки документов полицейскими они получили положительный заряд эмоций на весь день и дали обещание не нарушать правила движения на дороге.

Водители получили положительные эмоции, а значит, это будет способствовать улучшению безопасности на дорогах, подчеркнули сотрудники ДПС.