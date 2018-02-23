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В Волгограде защитников Отечества завлекают в стрип-бар бесплатным оральным сексом

Сегодня, 09:22

Пользователь сети из Волгограда рассказал своим землякам об уникальной акции в одном из местных стрип-баров. Администрация «заведения 18+» якобы завлекает к себе защитников Отечества бесплатным оральным сексом от персонала.

Акция в волгоградском стрип-баре продлится до 24 февраля. Дабы получить в подарок оральный секс от персонала, защитникам Отечества необходимо продемонстрировать на входе военный билет и сделать заказ на сумму от 750 рублей. Региональные СМИ оперативно связались с представителями оскандалившегося «заведения 18+» в Волгограде, назвавшими просочившуюся в сеть информацию ложной. Предоставление интимных услуг за деньги в России карается законом, заявили в телефонном режиме работники стрип-бара.

Автор сенсационного поста рекомендует защитникам Отечества лично сходить и убедиться в действительности уникальной акции. Интернет-сообщество считает бесплатный оральный секс в волгоградском «заведении 18+» инициативой руководства, информация о которой не должна была покидать стены стрип-бара.


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Ресурс может содержать матриалы 18+

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