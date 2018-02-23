Шойгу поздравил военных с Днём защитника

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Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днём защитника родины. Министр обороны России подчеркнул, военнослужащие РФ в полной мере способны решать задачи, стоящие перед ними для обеспечения безопасности страны, защищать интересы государства, модернизируют уровень мастерства и с успехом искореняют международный терроризм.

"На сегодняшний день личный состав с уверенностью ознакамливается с современным оружием и военной техникой", - сказал Сергей Шойгу.

Стоит отметить, в рамках торжества праздника он отдал приказ произвести салюты при помощи артиллерии в 21:00 по местному времени, задействовав при этом воинские части военных сил России многих городов. 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Данный праздник берёт своё начало ещё со времён СССР. В этот день россияне отдают почести тем, кто прошёл или проходит службу в Вооружённых силах, однако эта дата давно стала поводом поздравить всех мужчин.