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Роспотребнадзор напомнил россиянам правила поведения на морозе

Сегодня, 08:49

Роспотребнадзор напомнил гражданам на своем официальном портале об основных правилах поведения на морозе. Научить людей основам профилактики обморожения надзорное ведомство спровоцировали установившиеся в стране минусовые температуры.

Дабы не стать жертвой морозов, Роспотребнадзор рекомендует гражданам не употреблять на улице алкогольные напитки и табачные изделия, не носить легкую одежду, одеваясь многослойно. Также крайне нежелательно появляться на морозе без рукавиц, шапки и шарфика. Молодых родителей представители надзорного ведомства просят не забывать о еще не сформировавшей теплорегуляции организма у маленьких детей. Аналогичное предостережение касается и стариков, у которых теплорегуляция зачастую нарушена из-за ряда болезней. Именно пенсионеры и дети больше остальных подвержены обморожению, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Отметим, Центральная Россия ожидает приход аномальных холодов. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в данном регионе опустится до -35 градусов по Цельсию.


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