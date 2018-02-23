В США скончался князь Владимир Голицын

Сегодня, 08:37

В Нью-Йорке (США )на 77-году жизни скончался Владимир Голицын, известен как президент Русского дворянского собрания. 23 февраля князя похоронят на Ново-Дивеевском кладбище.

Сердце Владимира Голицына остановилось накануне. Родственники президента Русского дворянского собрания решили не затягивать с церемонией погребения, проведя отпевание и похороны 23 февраля. Траурные мероприятия состоятся в нью-йоркском Знаменском синодальном соборе и на Ново-Дивеевском кладбище соответственно. Князю было 76 лет.

Владимир Голицын почти всю свою жизнь прожил в США. Его семья после Октябрьской революции эмигрировала в Нью-Йорк, а на исторической родине президент Русского дворянского собрания впервые побывал лишь в 1990 году. Князь известен своими лекциями в банковской сфере. У Голицына остались двое сыновей.