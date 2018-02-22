Елена Бойко сообщила подробности драки Норкина и Суворова на эфире

Вчера, 22:01

Свидетель драки на эфире программы «Место встречи» Елена Бойко сообщила СМИ, что нужно срочно менять информационную политику взглядов». Она сказала, что первым применил рукоприкладство именно украинский адвокат Суворов.

Недавно на телеканале НТВ был прямой эфир шоу «Место встречи». В студии был гость из Украины Дмитрий Суворов. В процессе трансляции возникла драка с самим ведущим Андреем Норкиным. Это произошло на фоне разногласий о судьбе Донбасса. Елена Бойко, главный редактор «Взор ТВ», стала очевидцем возникшего конфликта. Женщина сообщила свое мнение о произошедшем репортерам.

По ее мнению, нужно срочно поменять суть информационной политики, так как именно это обстоятельство выступает главной причиной дискуссий. Также Бойко подчеркнула, что первым драку начал именно адвокат Суворов из Украины. Он снял свои очки и напал с кулаками на Норкина.