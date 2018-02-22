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В России появился сервис для обмена банальными подарками на 23 февраля

Сегодня, 21:49

В России создали новый сервис для обмена банальных подарков на 23 февраля. Ресурс предлагает вместо ненужных подаренных вещей приобрести букет цветов для любимой женщины к 8 марта.

Сервис имеет название «23 на 8». Смысл в том, что любой мужчина, который получил на День Защитника банальные презенты, такие как носки, бритву, дезодорант или пенку, может избавиться от них через курьера. Необходимо оставить заявку на сайте, после рассмотрения которой, курьер приедет и заберет ненужные подарки. За небольшую доплату можно заказать цветы для любимой женщины. В день 8 марта курьер доставит букет прямо к дому.

Такой обмен считают выгодным, так как мужчинам не нужно выходить из дома за цветами или ломать голову над подарком. Проведенный опрос показал, что большинство мужчин хотят получить в праздник спортивные товары, обувь и гаджеты.


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