«Алкоголичка»: Катя Гордон снимает новое шоу

Сегодня, 20:18

Катя Гордон не долго грустила после того, как сняла свою кандидатуру с президентской гонки. Теперь политик погрузилась в съёмки своего нового шоу.





Никаких подробностей Гордон не сообщала, но поделилась с подписчиками короткими видео «по ту сторону камеры». Поскольку громких анонсов от телеканалов не поступало, поклонники ожидают премьеру на канале политика в YouTube. Известно, что шоу будет называться «Президент Гордон», а его темами станут «люди, события и идеи, которые не укладываются у большинства в головах».



Каждой программе необходим спонсор: своим Катя Гордон назвала шампанское неизвестной марки «don perenion», вероятно, имея в виду элитный напиток «Dom Pérignon». Бокал такого игристого Гордон и пригубила к концу записи первого выпуска, за что получила гневные отклики от подписчиков. «Алкоголичка», «Бухаешь?», «Поражаюсь, 8 тысяч просмотров за какую-то хр**ь непонятную», «И зачем бухать? Будущий ПРЕЗедент!» - появляются комментарии под видео.