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Житель Петербурга пытался засудить Путина и Медведева

Сегодня, 19:59

В Санкт-Петербурге некий местный житель по фамилии Никитин обратился в районный суд северной столицы с иском против президента России Владимира Путина и главы правительства Дмитрия Медведева. Суть претензий сводилась к «бездействию при разногласиях с Казахстаном по ряду экономических соглашений».

В Московском районном суде Санкт-Петербурга истцу заявили, что не могут принять заявление к рассмотрению, так как не в их компетенции рассматривать действия президента и главы правительства в вопросах, касающихся межгосударственных отношений. Тем не менее, Никитин намерен обжаловать решение суда в предписанные сроки.

По мнению экспертов, претензии гражданина касаются взаимоисключающих положений. С одной стороны, Никитин жалуется на «уклонение от согласования разногласий с первыми лицами Казахстана, с другой – на поощрение договора о «незаконном» инвестиционном взаимодействии Евразийского экономического союза.


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