Сегодня, 18:37

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», сегодня Москва встала в 9-бальных пробках. Это произошло перед праздничными выходными раньше вечернего часа пик.

Затруднения в движении транспорта замечены на Садовом и Бульварном кольцах и на набережных Болотной, Москворецкой, Кремлевской и Серебрянической. Что касается центра Москвы, то тут самая низкая скорость автомобилей замечена на Новом Арбате, Тверской улице и на проспектах Мира и Кутузовском. Внутри ТТК затор начинается от Бережковской набережной до Новосущевской улицы, а на внешних дорожных участках кольца пробка протянулась от улиц Нижегородской до Поликарпова.

Застой в движении наблюдается и в других районах Москвы. Ожидается, что спустя несколько часов ситуация облегчится. Людям, которые спешат попасть домой, лучше воспользоваться подземным видом транспорта. Благодаря «Яндекс. Пробки» можно контролировать ситуацию не в заторах, а удаленно и спокойно принять нужное решение.