Депутаты в Черновцах запретили официально названия на русском языке

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На Украине в Черновцах больше не будет названий на русском языке. Депутаты городского совета приняли соответствующее постановление об официальном запрете такой нормы, так как украинский язык должен присутствовать везде.

На очередном заседании горсовета в Черновцах депутаты приняли новое постановление относительно российских названий. До этого времени, независимо от регионального расположения западного украинского города, некоторые горожане могли разговаривать на русском, даже в органах инфраструктуры видны были названия.

Нормативный акт с этого дня, 22 февраля 2018 года, запрещает использование русских слов, букв и словосочетаний в делопроизводстве, социальной и культурной сфере, а также между жителями при общении. Представители муниципалитета Черновцов считают необходимым искоренить русский язык из обихода, так как государственный украинский должен быть на первом месте.