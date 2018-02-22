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Мама поможет: жительница Орла организовала сыну "зеленый коридор" в пробке

Сегодня, 18:18

В Орле женщина организовала "зеленый коридор" для своего сына в пробке. Всего на несколько минут мать взяла на себя все обязанности регулировщика.

Женщина героически разрулила ситуацию на дороге, чтобы ее сынок смог проехать дальше. Теперь она героиня социальных сетей, где теперь выражение «Не пускают?! Сынок, сейчас мамка все разрулит!» на ходу.

Интересный случай произошел утром 20 февраля на перекрестке Васильевской и 1-й Посадской улиц, где образовалась пробка вследствие двух аварий. Водителю машины Opel нужно было проехать через поток машин, однако никто не хотел пропускать. Вот женщина и взяла ситуацию в свои руки. Она стала между машинами, таким образом остановив две полосы и сын смог проехать перекресток, после чего женщина вернулась в машину.

Несколько водителей после просмотра ролика рассказали, что на перекрестке этих улиц машинам часто нужно устраивать «зеленый коридор», так как любая, даже маленькая авария, приводит к образованию огромных заторов.


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