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35 миллионов рублей улетят со свистом из бюджета Москвы во время ЧМ-2018

Сегодня, 17:10

Для обеспечения правопорядка на Чемпионате Мира по футболу в Москве закупят свистки и дубинки. На эти нужды планируется потратить 35 миллионов рублей.

Правительство столицы придумало как обеспечить порядок в городе во время Чемпионата мира по футболу. Так как представителям органов порядка будет запрещено носить при себе оружие, решено снарядить их свистками и дубинками. Общая сумма по этой статье расходов предусмотрена в размере 35 миллионов рублей. Кроме того, на испытания свистков и дубинок во время матча «Россия-Бразилия», по информации Telegram-канала Mash, затратят более 2 миллионов рублей.

Это не первый случай, когда затраты на охрану порядка обходятся в десятки миллионов бюджетных рублей. Например, обеспечение порядка на Олимпиаде в Сочи в 2014 году обошлось бюджету более чем в 10 миллионов рублей.


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