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Зоолог из Московского зоопарка научится в Китае правильно обнимать панд

Сегодня, 09:31

Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка, информирует, что их зоолог поедет в Китай, где его научат правильно обнимать панд. На данный момент в учреждении уже есть красные панды.

Как рассказывает Светлана Акулова, в скором времени работники зоопарка в Москве направятся в Китай с проектом особого павильона, предназначенным для панд, там документ будет окончательно согласован. Оказывается, российские специалисты не предусмотрели ряд технических помещений. В группе будет зоолог, которого китайские коллеги научат правильно смотреть за этими медведями и обнимать их.

Акулова подчеркнула, что проект представляет собой большой парк, в котором будут обитать китайские и красные панды (они уже есть), саламандры и различные красивые птицы. Московский зоопарк разговаривал с учреждением Чэнду в Китае, чтобы те смогли предоставить две панды, способные к активному размножению.


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