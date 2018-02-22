В Ростове безумный пенсионер гадил на головы соседям

Сегодня, 09:21

В Ростове безумный пенсионер начал войну с парой, живущей этажом ниже. Он просверлил перфоратором отверстие в полу и засунул в него шланг от унитаза, тем самым в прямом смысле нагадил им на головы.

На протяжении нескольких лет пенсионер "воюет" со своими соседями снизу. У них постоянно возникают конфликты на бытовой почве. Пару раз в ход даже пошли кулаки, но без серьёзных последствий. В очередной раз пенсионер полностью озверел и решил по-настоящему проявить себя. Когда супружеская пара, живущая этажом ниже, отправилась в отпуск, у мужчины созрел план. Он взял перфоратор и в полу туалета просверлил отверстие. Туда он подключил шланг от унитаза. Он испражнился, и все фекалии полились вниз. Позже он решил, что одного раза недостаточно, и использовал конструкцию на протяжении двух недель.

В конечном итоге пострадавшие соседи обратились в полицию. Делом занялись правоохранители. Чем закончилась эта история, остаётся неизвестным.