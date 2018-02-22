Исаак Калина: принимать в расчет результаты тренировок во время соревнований не стоит

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Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина выступил в эфире телемарафона, который проходил в рамках традиционного «Клубного дня». По словам управленца, выпускники профильных классов обладают серьезным преимуществом при поступлении в вузы. Это преимущество, как отметил Исаак Иосифович, сводится к подготовке и целенаправленному изучению нужных предметов. В том случае, если, обучаясь в инженерном, математическом или медицинском классе, выпускник не сумел продемонстрировать высокие результаты по ЕГЭ, значит, уровень его подготовки был слабым. Об этом сообщает портал Money Talks.

Исаак Иосифович напомнил, что существенные плюсы для поступления в вузы дают действующие программы, такие как сдача предпрофессионального экзамена и участие в предпрофессиональной олимпиаде. Благодаря созданным в главном городе нашей страны равным условиям для всех учеников, сдать их может любой выпускник. Но, как правило, это удается сделать только тем, кто вдумчиво и целенаправленно готовился по выбранным предметам.