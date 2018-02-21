В Башкирии девушку застали голой на переднем сидении элитной иномарки

Вчера, 22:38

Недавно в сеть попало видео с интересным содержанием. На кадрах видно, как прохожий молодой человек подходит к элитной иномарке. На переднем сидении машины находилась девушка в раздетом состоянии.

Мужчина поинтересовался о том, все ли в порядке с девушкой и не нуждается ли она в помощи врача. Также мужчина настаивал на том, чтобы девушка оделась, говоря о том, что на улице зима, холодно. Автор видео указал на тот факт, что вокруг ходят люди, обращая на неё внимание, на что девушка возразила.

Дама сказала мужчине, что его это волновать не должно. Точное место происходящего неизвестно. Однако на видео видны номера автомобиля, относящиеся к Башкирии.