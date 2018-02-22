Ветераны Ростова подготовят Путину просьбу закрыть « Дом 2»

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Ветераны города Ростов-на-Дону намерены обратиться с просьбой к президенту России Владимиру Путину о закрытии скандального проекта «Дом 2». Вместо него герои войны предлагают запустить новую передачу о ветеранах.

«В былое время люди росли и воспитывались при другом телевидении», - говорят ветераны. Она просят показывать молодежи истории о настоящих героях.

Многие из ветеранов сейчас живут, не выходя из дома. Стало известно, что в городе осталось около 800 фронтовиков, которые являются «золотым фондом» для воспитания молодежи.

В прошлом году уже применялась практика выступления ветеранов перед школьниками. То же самое планируется сделать и в 2018 году. За каждой школой будет закреплен свой ветеран.