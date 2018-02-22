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Чиновница в Ростове-на-Дону спросила у погорелицы об уборке мусора ее улицы

Сегодня, 07:30

Чиновница в Ростове-на-Дону поинтересовалась, довольна ли жительница уборкой мусора на ее улице, которая практически полностью сгорела.

 В Интернете набирает популярность аудиозапись телефонного разговора между представительницей администрации Ростова-на-Дону и одной из жительниц города, который был назван «самой неловкой паузой- 2018». Чиновница, вероятно, забыла, что улица Седова, жительница которой в августе оставляла жалобу на неубранный мусор, практически полностью сгорела во время крупного пожара летом, и решила поинтересоваться, довольна ли женщина ее санитарным состоянием. Погорелица довольно спокойно ответила, что не имеет более никаких жалоб, ведь улица сгорела. После этого возникла неловкая пауза, чиновница принесла свои извинения и повесила трубку.

Напомним, что в 2017 году в Ростове-на-Дону произошел один из самых масштабных пожаров в РФ, во время которого выгорела целая улица, расположенная в центре года. Причина пожара все еще не установлена.


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