Московские врачи удалили с лица 7-летней девочки огромное родимое пятно

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Московские врачи дали 7-летней девочке из Мурманска новую жизнь. Ребёнок родился с гигантским родимым пятном на половину лица. И вот недавно столичным медикам удалось его удалить.

7-летняя Алиса из Мурманска родилась с большим недостатком в своей внешности. Голова ребёнка была почти полностью покрыта невусом, или родимым пятном. Из-за этого малышка не могла ни появляться на улице, ни общаться с другими детьми, ведь на такой дефект во внешности сверстники ребёнка реагировали очень бурно и негативно. В свои семь лет девочка никогда не посещала детский сад и школы, в первый класс она так и не пошла.

Из такого практически тюремно-домашнего заточения малышку спасли московские врачи. Девочке провели несколько непростых операций в РДКБ. Ей предстоит ещё перенести последнюю завершающую. Однако в настоящее время на лице ребёнка уже не осталось и следа от родимого пятна.

В следующем году, по словам Алисы, она пойдёт в школу. Там она осуществит свою самую главную мечту – заведёт друзей, ведь у неё их никогда не было.