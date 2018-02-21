На въезде в Марий Эл повесили необычную женщину

Сегодня, 18:11

Жители Волжска активно обсуждают странную акцию неких «юмористов» которые на въезде в республику повесили на дорожном указательном знаке резиновую куклу, предназначенную для любителей изделий из секс-шопов. Пользователи отмечают, что «шутка» выглядит довольно мрачной.

Действительно, судя по опубликованной фотографии, зрелище относится к категории «черного юмора». Кукла в нижнем белье, раскачиваемая зимним ветром, пугает проезжающих автомобилистов. На сегодня уже сообщается, что «инсталляция» неизвестных авторов уже убрана с дороги, но неприятный осадок у водителей и пассажиров, лицезревших ее, остался.

Больше всего возмущений вызвал сам факт гендерного унижения явно демонстративного характера. Комментаторы пишут, что у «шутников» наверняка количество денег превышает чувство юмора. Правоохранители по данному поводу не высказываются. Данная акция, скорее всего, была расценена, как невинная «шалость».