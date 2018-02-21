В Ростове набирает популярность "кофе от сына маминой подруги"

Сегодня, 16:45

В Сети уже давно популярна информация, что все действия сына маминой подруги лучше. Ростовский предприниматель решил хайпануть на этой теме и поставил вывеску около своей кофейни: «кофе от сына маминой подруги».

Жители Ростова, которые регулярно бывают в районе Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ, сейчас РГУПС), рассказали о других интересных вывесках кофейной. Выяснилось, что владелец заведения любит экспериментировать с названиями и поэтому каждую неделю возле кофейной можно увидеть нечто оригинальное.

«Кофе от сына маминой подруги» - эта фраза стала последней из самых запоминающихся. Жители Ростова подчеркнули, что после этого хотят посетить заведение и назвать владельцу ещё несколько вариантов для качественного пиара кофейной. Некоторые уточнили, что у сына маминой подруги всегда получается лучше и дешевле, и на этом руководство заведения должно делать акцент.