К 23 февраля в Кургане «служившим» и «сидевшим» обещают шашлык со скидкой

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Шашлыком решил порадовать мужчин по случаю Дня защитника Отечества 23 февраля один из мясных магазинов Кургана. Администрация заведения придумала необычную акцию к празднику, в рамках которой мясным блюдом со скидкой обещают бесплатно накормить тех, кто «служил» или «сидел».

Владельцы магазина согласились сбросить цену на 23%, добавив предложению ещё больше символизма. При этом авторы инициативы подчёркивают, что за скидкой могут обратиться не только те, кто проходил службу в армии или отбывал наказание в местах лишения свободы, но и просто те, кто «чувствуют себя мужчиной». Необычный маркетинговый ход пришёлся по душе далеко не всем жителям Кургана. Многие недоумевают, почему администрация магазина решила выделить ранее судимых лиц и чем они заслужили такое признание. В торговом заведении на и этот вопрос ответа не дали.

Ранее мы писали, что популярный китайский бренд Xiaomi в честь 23 февраля снизил цены на свои самые популярные смартфоны в России.