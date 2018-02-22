В Красноярском крае стартовал конкурс «Семья года»

Сегодня, 01:30

В Красноярском крае уже начался конкурс под названием «Семья года». В рамках мероприятия выберут семьи по пяти замечательным номинациям, а победители отправятся в ноябре на всероссийский этап.

В Красноярском крае дали старт этапу долгожданного конкурса под названием «Семья года». В рамках мероприятия представлены пять номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья - хранитель традиций».

Принять участие смогут семьи с детками, ведущие активный образ жизни и реализующие новые формы воспитания.

В ходе оформления заявки необходимо прикрепить снимок, ролик и материалы, повествующие о семье и ее особых достижениях. Результаты регионального этапа огласят до первого июня, а победители смогут принять участие на государственном этапе в ноябре месяце. Более точную информацию об активном участии можно уточнить по номерам «237-60-66» и «(391) 227-84-24».