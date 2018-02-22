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В Барнауле будущих молодоженов обучают в специальной школе

Сегодня, 00:15

В ЗАГСе одного из районов Барнаула решили теоретически готовить будущих молодоженов к предстоящей совместной жизни. Школа «Формула семьи» стала обязательным элементом обучения перед судьбоносным актом бракосочетания.

Как утверждают барнаульские чиновники, тенденция последних лет состоит в том, что количество разводов через несколько лет, а то и месяцев после заключения брака у молодых пар стала превалировать над общим числом регистраций новых семей. Это происходит потому, что в сегодняшнем информационном пространстве знакомства теряют «сакральность» личного общения, выходя в плоскость переписок в социальных сетях, где личность партнера нивелируется его личной версией самооценки.

В Барнауле решили, что перед подачей соответствующего заявления, которое затем резко изменит жизнь каждой из сторон, неплохо было бы выслушать советы психолога, пройти ряд соответствующих тестов на совместимость и окончательно решить для себя один из главных жизненных вопросов. Как показала первая практика, барнаульский эксперимент имеет право на жизнь и дальнейшее развитие.


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