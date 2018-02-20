Вчера, 23:09

На Сахалине пройдёт конкурс рисунка, посвящённого спорту. Детям предложат свободную фантазию на тему таких игр, как хоккей или волейбол.

При этом, участникам предлагается отобразить профессиональные команды в данных видах спорта. Возраст участников может быть как школьным, так и дошкольным.

Инициатива принадлежит спортивному клубу «Сахалин». Ограничением служит лишь формат рисунка, который должен быть выполнен на А-4. Также дети должны дать ему название и пояснить, какое событие они хотели на нём отобразить.

Если ребёнок, пожелавший принять участие в конкурсе, писать ещё не умеет, это может быть сделано его родителями.

На обратной стороне рисунка нужно указать ФИО участника и его возраст. Также следует отметить контактный номер, по которому можно связаться с ребёнком или его родителями.

По волейбольной тематике рисунки нужно отправлять до 28 февраля. По хоккейной – этот период несколько дольше. Он продлится до 7 марта.

Победители среди «волейболистов» будут объявлены 3 марта. Лучшие «рисовальщики» хоккея станут известны 10 марта.

Сумма главных призов не оглашается.