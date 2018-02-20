В ГД рассмотрели законопроект о приеме мужчин в педвузы без конкурса

Вчера, 22:15

Депутаты Госдумы могут принять решения по поводу приема мужчин в педагогические институты и университеты вне конкурсной основы. Инициатором такого предложения стал депутат Борис Чернышов.

На заседании Комитета по образованию и науке Госдумы РФ было вынесено предложение о рассмотрении нового законопроекта в сфере просвещения. Новшество нормативного акта состоит в том, чтобы упростить поступление в педагогические вузыы мужчинам. Такой сюрприз депутаты получили от своего коллеги Бориса Чернышова в канун 23 февраля. По словам автора законопроекта Чернышова, в школах катастрофически не хватает учителей-мужчин. Этот недостаток реально корректировать.

Просто нужно дать привилегию в возможности стать студентами педагогических вузов молодым парням и мужчинам, которые проявят свое желание. Привилегия заключена в том, чтобы ректорат учебных заведений зачислял в студенты мужчин вне конкурса и без экзаменов. На это предложения остальные депутаты Госдумы РФ отреагировали категорически, мотивируя тем, что при принятии такого закона нарушаются права равенства между полами граждан.