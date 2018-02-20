В Томске мусульмане обсудят расстрел верующих в Кизляре

Вчера, 21:26

В Томске в Белой мечети на пятничном намазе пройдет обсуждение недавних событий в Дагестане. Мусульмане и православные проведут диалог, поскольку в Кизляре террористы ИГИЛ* пытались столкнуть верующих людей и создать религиозный конфликт.

Глава РПЦ патриарх Кирилл высказал свое мнение по поводу происшествия возле храма в Кизляре. Патриарх подчеркнул, что этот случай является чудовищным и организован как провокация. На пятничном намазе в Томске главный муфтий Томской области Нурулла Турсунбаев проведет встречу с прихожанами по поводу произошедшего.

Вчера в Белой мечети был собран совет старейшин, которые оговорили причины и последствия расстрела в Кизляре. К слову, в Дагестане объявили день траура по погибшим в Кизляре. В результате вооруженного нападения 22-летнего местного жителя погибли 5 человек, 4 получили ранения. Преступника убили ответным выстрелом. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ*.