VistaNews.ru


В Екатеринбурге прекращено вещание радиостанции «Радио СК»

Сегодня, 20:18

В Екатеринбурге официально прекращено вещание городской радиостанции «Радио СК».

О закрытии одной из самых старых радиостанций в городе Екатеринбург «Радио СК» оповестил всех ее программный директор Андрей Недосеков. На своей странице в Facebook он написал, что вещание радио прекращено. На протяжении последних 16 лет он вставал утром, засыпал, нервничал, радовался вместе с данным проектом. Он счастлив, что работал со многими хорошими людьми, для которых «Радио СК» стало замечательной площадкой для старта. Он поблагодарил всех тех людей, которые принимали хоть какое-то участие в этом проекте и пообещал, что «еще услышимся».

«Радио СК» вещало на частоте 90,2 FM и специализировалось в основном на электронных и танцевальных композициях. Было множество эфиров с выпусками новостей, передачи с развлечениями, «Хит-парады» и иные. Хотя формально радиостанция считалась независимой и не входила ни в один из холдингов, с ее работой был связан уральский радиомагнат Николай Грахов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.