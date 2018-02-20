В Екатеринбурге прекращено вещание радиостанции «Радио СК»

Сегодня, 20:18

В Екатеринбурге официально прекращено вещание городской радиостанции «Радио СК».

О закрытии одной из самых старых радиостанций в городе Екатеринбург «Радио СК» оповестил всех ее программный директор Андрей Недосеков. На своей странице в Facebook он написал, что вещание радио прекращено. На протяжении последних 16 лет он вставал утром, засыпал, нервничал, радовался вместе с данным проектом. Он счастлив, что работал со многими хорошими людьми, для которых «Радио СК» стало замечательной площадкой для старта. Он поблагодарил всех тех людей, которые принимали хоть какое-то участие в этом проекте и пообещал, что «еще услышимся».

«Радио СК» вещало на частоте 90,2 FM и специализировалось в основном на электронных и танцевальных композициях. Было множество эфиров с выпусками новостей, передачи с развлечениями, «Хит-парады» и иные. Хотя формально радиостанция считалась независимой и не входила ни в один из холдингов, с ее работой был связан уральский радиомагнат Николай Грахов.