Сегодня, 07:30

В Челябинске зверей в зоопарке угостили леденцами, а запечатлели их реакцию на видео. Таким образом, животных поздравили со всероссийским Днем леденца на палочке.

Сегодня, 20 февраля по всей России отмечают День рождения карамельного леденца на палочки. Им уже перевалило за половину тысячелетия. В честь данной сладости сотрудники зоопарка в Челябинске устроили там сладкий день. Все звери сегодня получили леденцы из сахара и овощей. Животные впервые угощались сладостями, поэтому очень интересно было понаблюдать за их реакцией.

Работники зоопарка запечатлели необычную дегустацию. Так, карамель пришлась по вкусу практически всем зверюшкам, которые с удовольствием поедали свои угощения, а некоторые чуть ли не заглатывали все вместе с палочкой. Равнодушными остались лишь волки, которые отказались употреблять лакомство.

На Руси карамель на палочке впервые появилась в середине XV-го века и имела форму елочек или рыбок, а затем появились петушки.