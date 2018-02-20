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Художник из Екатеринбурга переделал знак "Стоп" под песню Розенбаума

Сегодня, 19:31

Художник из Екатеринбурга планировал поменять почти все таблички на въезде в город, однако мужчине помешал дождь. За вандализм 30-летнему мужчине светит административный штраф.

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину-художника во время того, как тот хотел превратить знак «Стоп» у Центрального стадиона в объект своего творчества. Молодой человек планировал прикрепить некоторые элементы с текстом так, чтобы в итоге вышло «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла», как в знаменитой песне российского исполнителя Александра Розенбаума.

Но креативный художник в ходе допроса свою вину в порче дорожных знаков признал, и теперь за «гоп-стоп» ему придется заплатить пять тысяч рублей.

Два года назад произошло похожее событие. Тогда один уличный художник решил поменять знак на «Грязьбург». По словам мужчины, ему надоело, что в городе постоянно грязь и лужи, но опять же, художнику помешал дождь.


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