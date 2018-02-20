В Ростове спасенному ворону ищут семью

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Недавно в Ростове-на-Дону 15 летний смельчак спас жизнь черному ворону. Теперь спасенный и дружелюбный ворон ищет семью в Ростове.

Смелый юноша не испугался крепкого и мощного клюва хищной птицы. Он взял раненого ворона и отнес его в ближайшую ветеринарную клинику под названием «РИмонт Жывотных». Врачам удалось быстро провести удачную операцию над сломанным крылом и вырвать птицу из лап смерти.

Как стало известно со слов ветеринаров, если бы парень все таки испугался, то ворон, не имея способность вновь подняться в небо, был бы обречен на гибель. По прибытию в ветеринарную клинику ворон вел себя довольно агрессивно и нападал на окружающих, в том числе на членов медицинского персонала. Однако, со временем он понял, никто не желает ему зла и стал очень дружелюбным.

Ворон обладает большим интеллектом и способен быть настолько же верным своему хозяину, как и пёс. К сожалению, в клинике нет возможности долгое время держать у себя в попечении птицу, поэтому сейчас для птенца разыскивается семья.

Если среди ростовчан найдется тот, кто захочет подружиться с этой мрачной снаружи, но доброй в душе птицей, может обратиться напрямую в ветеринарную клинику, где ворон сейчас проходит лечение: +7 (863) 244-88-33 или 275-66-09